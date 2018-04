ESCLUSIVA TMW - Mineo (Cablevisión): "Buffon-Boca, Tevez può essere chiave"

Il Boca Juniors è pronto a fare spese in Italia. Due, gli obiettivi del presidente Daniel Angelici: il solito Gustavo Gomez del Milan e la pazza idea Gianluigi Buffon. Il primo è sicuramente molto più concreto del secondo, ma gli Xeneizes non rinunciano a sognare. Per approfondire queste notizie di mercato, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva Alan Mineo, giornalista argentino che segue da vicino l'attualità degli Xeneizes per l'emittente televisiva Cablevisión.

Mineo, un portiere di altissimo livello e un difensore d'esperienza: sono questi i due obiettivi a breve termine del Boca Juniors?

"Esattamente. Il Boca sta avendo molti problemi difensivi in questa stagione e ha assolutamente bisogno di blindare la propria retroguardia in vista della Copa Libertadores, grande obiettivo del prossimo semestre".

Dopo il tira e molla di gennaio, la trattativa per Gustavo Gomez col Milan può riaprirsi secondo lei?

"Sì. Gomez è sicuramente il nome buono per la difesa del Boca. Dobbiamo aspettare la fine del campionato, mancano ancora quattro partite e i gli Xeneizes sono attualmente primi con quattro punti di vantaggio sul Godoy Cruz. Ma Gomez è il rinforzo che mister Schelotto ha chiesto ormai da mesi".

Da un affare possibile a uno che, almeno sulla carta, appare invece quasi impossibile: Gianluigi Buffon.

"Vi dico la verità. La notizia di Buffon all'inizio ci ha fatti sorridere qui in Argentina. Però è vero che il grande rapporto di amicizia tra Buffon e Tevez potrebbe facilitare le cose...".

Quante possibilità ci sono, a suo giudizio, di vedere Buffon al Boca Juniors?

"Al momento poche. Ma, ripeto, il ruolo di Carlitos potrebbe essere decisivo. Buffon è un portiere enorme, sarebbe il colpo del secolo sia a livello mediatico che sportivo. Dopo la fine del campionato vedremo, ma un buon contratto di sei mesi col Boca gli permetterebbe di provare a vincere a 40 anni il corrispettivo della Champions dall'altra parte del pianeta".