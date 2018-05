ESCLUSIVA TMW - Minieri: "Brignola, Castrovilli e Kouamè tra presente e futuro"

Giovani in rampa di lancio. Pronti a spiccare ancor di più il volo. Brignola, Kouamè e Castrovilli hanno catturato l'attenzione di grandi club e noi abbiamo voluto fare il punto della situazione su questi calciatori con il loro agente, Michelangelo Minieri. Si parte parlando di Enrico Brignola, attaccante classe '99 che al Benevento si è messo in luce nella seconda parte della stagione. "Si è fatto trovare subito pronto in un contesto di gran livello come quello della serie A. E grazie alle sue ottime prestazioni si è ritagliato uno spazio considerevole nel Benevento. Adesso - dice Minieri a Tuttomercatoweb.com - l'importante per lui sarà finire bene il campionato e poi insieme alla società valuteremo quale sarà il percorso migliore per la sua crescita. Sarà una decisione che prenderemo tutti insieme"

Si parla dell'interesse di tanti club importanti per lui...

"Brignola ha ottime qualità e fa piacere che sia seguito da tante società. Ha tutto per continuare a giocare in serie A"

Passando a Kouamè, è stata una grande stagione per lui al Cittadella...

"Sì e adesso speriamo che questo finale di stagione possa essere ancora positivo per lui e per la squadra. Sta confermando di essere un ottimo attaccante e di avere grandi prospettive. Merita di proseguire la sua crescita a tutti gli effetti. Kouamè ha comunque qualità atletiche e fisiche unite ad un'ottima tecnica. Di sicuro in B è uno degli attaccanti che incuriosiscono di più. Farà carriera. A fine anno col Cittadella faremo il punto per permettere al ragazzo di continuare il suo percorso di crescita che lo vedrà certamente protagonista in futuro a grandi livelli".

E Castrovilli?

"Dopo i primi mesi di ambientamento a Cremona, ha preso consapevolezza delle sue qualità e inoltre ha aggiunto concretezza al suo rendimento. Oggi è concentrato sulla salvezza della Cremonese ma ha già dimostrato di avere grande personalità. Ha molti margini di miglioramento e anche lui è destinato ad un'ottima carriera. E' di proprietà della Fiorentina con cui valuteremo il miglior percorso che dovrà fare. Merita anche lui un salto di categoria".