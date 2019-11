ESCLUSIVA TMW - Minieri: “Castrovilli? Voci fanno piacere ma pensa ai viola"

© foto di Federico De Luca

E' il momento di Gaetano Castrovilli, il centrocampista della Fiorentina che ha colpito tutti per qualità, personalità e continuità di rendimento. E che ora potrebbe essere convocato da Mancini in Nazionale. "Quelle che stanno accadendo sono tutte cose positive", dice a TMW il suo agente Michelangelo Minieri. "Dopo il percorso di questi anni è un bellissimo momento ma la cosa importante è guardare avanti e puntare sempre a nuovi obiettivi". Intanto ha rinnovato il contratto fino al 2024. "La Fiorentina - dice - ha investito su di lui e ci ha sempre creduto. E dopo i due anni in B il club ha mostrato a Gaetano il desiderio di prenderlo in seria considerazione in A. C'è stata la volontà da ambo le parti di partire con un certo tipo di contratto e di iniziare un percorso insieme. La Fiorentina, ripeto, ha creduto in lui, ed è normale andare avanti con i viola. Le voci e i sondaggi che ci sono stati su di lui lo rendono orgoglioso e contento ma ora Gaetano punta ad ottenere il massimo sul campo per se stesso e per il club: Il futuro? Se eventualmente ci sarà da riparlarne, lo faremo più avanti, ma tutti insieme, nel rispetto della Fiorentina: ora non è certo opportuno parlarne".

Prima di soffermarsi di un altro suo assistito come Kouamè, le chiedo se e quanto è rimasto sorpreso da Castrovilli?

"E' facile sostenerlo oggi ma io dico che non mi ha sorpreso. Anche quando parlavo con altre società, quando ancora non era chiaro il suo futuro , ho sempre detto che dopo la sua esperienza in B era pronto per la A: dietro questo momento felice c'è il lavoro di tanti anni. Da Bari a Firenze Gaetano è cresciuto, ed è diventato uomo, passando per la B ,l'Under 20 e l’Under 21. Non faccio paragoni, ma mi auguro possa ottenere il massimo dalla sua carriera raggiungendo grandi traguardi .E' un ragazzo col la testa e questa è la sua forza".

Veniamo a Kouamè e alla sua situazione dopo il recente adeguamento di contratto.

"Sta facendo bene, ha avuto un impatto positivo nelle ultime partite. E sta andando anche a segno dopo che gli si chiedeva di fare di più da questo punto di vista. Sapevo perfettamente che sarebbe stato un discorso di tempo, lo dice la sua storia. E' migliorato sempre negli anni. Anche lui è molto concentrato su stesso e sul club che è impegnato ad ottenere il proprio traguardo. Adesso è in Nazionale, salterà la prossima sfida con il Napoli e tornerà con la Spal. Quanto al contratto non c'è mai stato nessun problema perché il presidente quando meriti non si tira indietro e a Kouamè è stato riservato un buon trattamento. In estate si parlava di tante ipotesi di mercato ma c'era la volontà di restare perché ritenevamo ci fosse bisogna di dare continuità al lavoro intrapreso col Genoa".