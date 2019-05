ESCLUSIVA TMW - Minieri: "DV di spessore. Chi arriva abbia Firenze nel cuore"

C'è aria di grande attesa a Firenze per il Consiglio d'amministrazione della Fiorentina in programma domani. Sono attese novità sul futuro del club: il rapporto dei Della Valle con la città pare ormai concluso e gli imprenditori marchigiani sono pronti a passare la mano. All'orizzonte, deciso a rilevare la società ci sarebbe il tycoon italo-americano Rocco Commisso (ma anche altri soggetti potrebbero entrare in azione). L'esperienza dei Della Valle si chiuderebbe dopo diciassette anni: nel 2002 rilevarono il club dal fallimento e uno dei primi acquisti fu Michelangelo Minieri, difensore di belle speranze che arrivava dal Catania (oggi è un brillante agente di calciatori). "Quando penso ai Della Valle - racconta a Tuttomercatoweb.com - ricordo persone serissime e di grande spessore. E io sono fiero di aver giocato nella Fiorentina nel momento della sua rinascita. Hanno ricostruito dal niente e ho apprezzato molto quel che hanno fatto. Credo che abbiano cercato di fare di tutto pur di regalare soddisfazioni alla città. Poi è chiaro che ognuno decide di farlo con modi propri. Mi spiego: molto spesso è meglio non fare il passo più lungo della gamba per non andare incontro a situazioni che poi danneggiano tutti".

Che cosa pensa dell'eventuale arrivo di una proprietà straniera?

"E' sempre difficile dare giudizi su cosa succederà e in che mani eventualmente passerà. Se dovesse esserci un passaggio di proprietà, mi auguro che arrivino persone serie e di spessore come lo sono i Della Valle. E che sia gente che abbia Firenze nel cuore".