esclusiva Minotti: "Juve, per le sue caratteristiche Dzeko era la prima scelta"

Intervistato dai nostri microfoni Lorenzo Minotti ha commentato la prima giornata di campionato: "Ci ha detto che il Milan è ripartito da dove aveva lasciato. Così come la Fiorentina, ovvero le due squadre che probabilmente avevano finito bene il campionato e quindi hanno sfruttato di non aver mai cambiato formazione. La Juve di Pirlo ha fatto intravvedere delle buone cose, adesso siamo solo alla prima partita però si è ricreato un entusiasmo importante. Pirlo si è presentato anche con delle scelte abbastanza audaci che lo hanno premiato. Per il resto direi che queste tre giornate conteranno poco perchè paradossalmente tutte le squadre sono in costruzione. Io credo che dopo la sosta di ottobre ci troveremo con delle rose diverse, quindi a dover ripesare le squadre sia quelle che lottano per lo scudetto sia quelle che lottano per la parte destra della classifica. Morata? Per come vedo io il calcio un centravanti più strutturato come Dzeko sarebbe stata la soluzione migliore però Morata ha esperienza internazionale e conosce il mondo Juve. Dzeko sarebbe stata la prima scelta per le sue caratteristiche ".

