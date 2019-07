ESCLUSIVA TMW - Miranda: "Parlerò con l'Inter. Mi piacerebbe rimanere"

Fonte: dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

Joao Miranda è stato uno dei protagonisti della vittoria del Brasile sull'Argentina nella semifinale di Copa America e nel post gara ha parlato così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Abbiamo fatto bene, adesso c'è la finale e vogliamo vincere".

Com'è stato entrare in campo nel momento di massima pressione dell'Argentina?

"Difficile, ma siamo giocatori della Nazionale e dobbiamo farci trovare pronti per giocare un minuto o sette partite. Dovevo dimostrare di essere pronto anche nel momento più complicato della gara".

Oggi c'è stata la riconciliazione con il popolo brasiliano?

"Sappiamo che la fiducia del nostro pubblico c'è sempre, aumenta sicuramente con la vittoria".

In passato ha affermato di volere un'altra sfida lontano dall'Inter. Potrebbe invece rimanere in nerazzurro?

"Credo che si parli tanto di me ma ora sono all'Inter. In tanti parlano non conoscendo la mia volontà. Adesso però penso solo alla finale di Copa America. Quando terminerà la competizione parlerò con la dirigenza per sapere se vogliono trattenermi".

Le piacerebbe rimanere?

"Sì, è una buona opzione. Penso che l'Inter stia crescendo e mi piacerebbe far parte di un'Inter vittoriosa".