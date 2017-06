ESCLUSIVA TMW - Mirante: "Roma? Ho un contratto col Bologna fino al 2019"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Città di Cava de’ Tirreni”, giunto alla sua ventottesima edizione, è stato inaugurato da Antonio Mirante (34 anni), portiere del Bologna, originario della Campania così come altri calciatori testimonial precedenti della manifestazione (si possono citare Andrea Rispoli, Enzo Maresca, Mauro Esposito, Gianluigi Donnarumma, Massimo Coda, Raffaele Schiafi, e Raffaele Palladino). Mirante ha pronunciato ieri sera allo stadio Simonetta Lamberti di Cava il giuramento che ha dato il via ufficialmente al torneo: queste le sue sensazioni espresse a TuttoMercatoWeb.com.

“E’ giusto che i giovani affrontino il Torneo Internazionale con lealtà. Mi fa piacere essere il testimonial di un evento come quello di Cava, che ogni anno diventa sempre più importante”.

A Castellammare è nato lei ma anche Quagliarella, i due fratelli Donnarumma, Gianluigi e Antonio, almeno per quanto riguarda i giocatori in attività. C’è forse proprio una predisposizione naturale degli stabiesi a giocare a calcio, oppure è coincidenza pura?

“Non credo sia solo una coincidenza. Ci sono anche bravura, talento e sacrificio. Per quanto riguarda i portieri, abbiamo avuto la fortuna di incontrare nel nostro percorso Ernesto Ferrara, che è un maestro per me, per Gigio Donnarumma e per Gennaro Iezzo, quindi a lui va il ringraziamento per una vita intera”.

Gianluigi Donnarumma è incamminato verso una gran carriera?

“Senz'altro: quando un calciatore è un fenomeno ed è un bravo ragazzo, merita tutto il meglio possibile”.

Il suo contratto con il Bologna scade tra due anni. Resterà in rossoblù? Si parla di Roma per lei…

“Sono voci di calciomercato. Vediamo nei prossimi giorni, però è anche vero che ho altri due anni di contratto col Bologna…”