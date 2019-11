ESCLUSIVA TMW - Moggi: “Calciatori Napoli senza rispetto. Conte, così no”

© foto di Simone Calabrese

“I giocatori del Napoli non rispettano nessuno... e su questo penso non ci siano dubbi. L’allenatore si era detto a non fare il ritiro, poi loro hanno preso la palla a balzo. Ed è un fatto antiestetico”. Così a TuttoMercatoWeb Luciano Moggi a proposito della decisione dei calciatori del Napoli di non proseguire il ritiro non rispettando quindi gli ordini della società.

Con Luciano Moggi direttore probabilmente una cosa del genere non sarebbe accaduta...

“Penso proprio di no (sorride, ndr). Al Napoli evidentemente ci sono personaggi che i calciatori ritengono superabili. Io una medicina ce l’avrei”.

Ossia?

“Li manderei in ritiro per tutto novembre. Tanto per far capire chi comanda”.

Invece il Napoli attraverso un comunicato ha fatto sapere che sarà Ancelotti a decidere se continuare il ritiro oppure no...

“Questo è uno scaricabarile nei confronti di Ancelotti. Oggi bisognerebbe parlare di un comunicato ben diverso mostrando polso fermo”.

Caos anche all’Inter, dove Conte dopo la partita si è sfogato contro la società.

“Mi ha lasciato perplesso... Antonio è stato un mio giocatore ed è bravissimo e rispettoso. Questi discorsi però potrebbe risparmiarseli. Altrimenti è troppo comodo: quando vinci è merito tuo e quando perdi è colpa degli altri. Contrariamente ai tempi di Moratti oggi l’Inter è un ambiente che cerca di lavorare in profondità. La società dovrà calmare gli animi di Antonio e fargli capire che queste dichiarazioni non si fanno”.