ESCLUSIVA TMW - Moggi: "Con Ibra il Milan migliorerà. Facile anche da gestire"

Luciano Moggi conosce alla perfezione Ibrahimovic avendolo portato in Italia alla Juventus all'inizio degli anni Duemila. Adesso che lo svedese giocherà nel Milan, l'ex dg bianconero dice: "Nonostante l'età è un giocatore che dà stimoli all'ambiente - spiega a TMW - non so che cosa potrà raggiungere il Milan ma con lui di sicuro migliorerà. Ha qualità, forza fisica, non ha mai avuto grossi incidenti e possiede tanta forza interiore".

Come va gestito Ibra?

"Da questo punto di vista è semplice, soprattutto se ha stima negli interlocutori. Con me Ibra è stato esemplare, ha fatto quel che doveva e anche di più".

Con lui diventa automatica la cessione di Piatek?

"Questo lo deciderà la società ma credo che con Ibra Piatek giocherebbe poco perchè lo svedese ha bisogno di giocatori di movimento. Nel Milan ad esempio aveva vicini Boateng e Nocerino e lui attirava su di sè quattro giocatori liberando i suoi compagni. Nocerino non a caso quell'anno segnò undici reti. Ibra fa reparto da solo".

Dall'Inter si aspetta colpi importanti?

"Sì, non so se sarà Vidal. Cercano anche Kulusevski che però sarebbe più un'operazione per il futuro. Si devono rinforzare in modo importante a metà campo e lo faranno per dare a Conte la possibilità di avere giocatori in alternativa. Ora l'Inter e Conte stanno facendo miracoli".

Alla Juve in queste ore si sta parlando del possibile scambio Paredes-Emre Can: che ne pensa?

"Qualcosa i bianconeri faranno a centrocampo. Emre Can forse è un di più visto che ci sono giocatori con quelle caratteristiche come Matuidi e Rabiot e potrebbero decidere di prendere Paredes per dare una mano agli attaccanti".

Che pensa invece di Iachini alla Fiorentina?

"Era indubbio che la dirigenza dovesse prendere un provvedimento su Montella: la squadra non correva e non aveva idee e questo chiama in causa il tecnico. Iachini agonisticamente metterà in campo una Fiorentina diversa, qualitativamente non so e dipenderà soprattutto dal fatto che i giocatori possano essere adatti al suo gioco. Credo che la squadra debba puntare sulla sua forza agonistica per valorizzare le qualità di giocatori come Castrovilli e Chiesa. Sarebbe importante per riproporre questa squadra in altre zone ridandole autostima".

Dal mercato tutti si aspettano un centravanti: si parla di Piatek ma anche di Cutrone...

Serve uno scardinatore. Piatek di piede o di testa potrebbe sfruttare i cross dalle fasce ma è anche vero che questo giocatore non sta dando tanto. E' una valutazione difficile: Cutrone è interessante e non si è potuto mettere in evidenza al Milan perchè è arrivato Piatek ed è stato costretto ad emigrare. Cutrone è comunque un buon giocatore".