ESCLUSIVA TMW - Moggi: “Inter, la squadra non vuole Icardi. Roma fatta male”

© foto di Simone Calabrese

“Quello che ha detto Spalletti ieri sera dimostra che lo spogliatoio non vuole Icardi”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus, Luciano Moggi sul caso Icardi all’Inter alimentato ulteriormente da Luciano Spalletti. “Credo che l’Inter - continua Moggi - abbia un gran problema”.

Ossia?

“L’allenatore ha detto di non voler perdere la faccia con i calciatori. Tradotto vuol dire che i giocatori non vogliono Icardi. Ieri erano tranquilli lui e la moglie a vedere la partita. Ma se all’Inter continuano così vanno fuori pure dalla Champions...”.

A fine stagione potrebbe restare uno solo tra Icardi e Spalletti.

“Il futuro di Spalletti dipenderà dalla Champions.... per quanto riguarda Icardi mi sono trovato a gestire un caso del genere a Napoli quando contestavano Bianchi. Io feci fuori quelli che contestavano Bianchi”.

Conte ipotesi possibile per il dopo Spalletti?

“C’è il PSG. Ed eventualmente l’Inter... però dopo quanto accaduto ieri con le dichiarazioni su Icardi credo che Spalletti abbia ancora molta forza”.

Lotta Champions: la Roma visti gli ultimi passi falsi non va considerata?

“È come se non esistesse. È una squadra fatta male, lo dimostra il fatto che Dzeko abbia segnato pochi gol. E la difesa ne ha subiti più di quaranta. Venduti Nainggolan e Strootman sono stati presi Nzonzi che va a tre all’ora e Cristante che non sa costruire e quindi chi ne soffre sono attacco e difesa. La Roma è stata fatta male”.

Serve un nuovo ds il prossimo anno?

“Credo che rimarrà Massara. Comunque decide Pallotta da Boston, poi c’è Baldini dal Sudafrica: non si capiscono bene perché la distanza è tanta”.

E se Baldini tornasse a fare il dirigente ufficialmente?

“Ha già dato le dimissioni una volta quando la

Roma andava peggio di ora”.