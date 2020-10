esclusiva Moggi: “Inter regina del mercato. Khedira in forma il miglior centrocampista della Juve”

“La regina del mercato? L’Inter, nel complesso”. Luciano Moggi analizza così il mercato appena concluso. E dà la palma della migliore alla società nerazzurra: “È riuscita a mettere la pezza su qualcosa d’importante - racconta a TMW - per ogni ruolo, ha in panchina un giocatore che equivale al titolare. Con i cinque cambi è una cosa che può fare la differenza”.

La Juventus?

“Aveva una buona squadra e ce l’ha ancora. Aveva il problema del centrocampo e ce l’ha ancora. Per il resto è una squadra che ha risorse in tutti i ruoli. Ma deve tenere conto anche del fatto che le altre si sono rinforzate”.

Tra queste, il Napoli.

“È una squadra da non sottovalutare. Molto importante l’arrivo di Bakayoko: è il classico giocatore che faceva comodo a Gattuso ed è stato preso. A Rino serviva qualcuno che facesse la diga davanti alla difesa e sapesse poi proporre gioco per gli attaccanti, lui lo fa”.

Juve e Napoli hanno le spine Khedira e Milik.

“Beh, sono due situazioni un po’ diverse. Milik rientrerà sicuramente in rosa: non possono fare a meno di farlo giocare. Il problema fondamentale era cederlo. Nel caso di Khedira è un problema anche fisico se vogliamo: è un giocatore che se fosse in condizione potrebbe fare comodo a centrocampo. Anche in passato, quando giocava lui faceva la differenza”.

Quindi ci punterebbe ancora?

“Non lo so. Bisogna vedere le condizioni fisiche. Certo, Khedira in forma sarebbe ancora oggi il miglior centrocampista della Juventus”.

Milik è stato trattato dalla Juve, può essere un’idea a parametro zero?

“Mah, in quel caso è stato fatto un discorso iniziale, che poi è tramontato. Anche per le pretese eccessive, poi la Juve ha dirottato su altri lidi, cioè Dzeko. E Suarez per me è stato una commedia per nascondere la verità”.

Però è arrivato Morata.

“Sì, perché la Roma ha alzato il prezzo e la Juve non ha gradito, virando su Morata”.

Che idea si è fatto delle vicende legate a Juve-Napoli?

“Non una precisa. Leggo quello che è successo. C’è una società che ha rispettato il protocollo ed è la Juventus. E c’è il Napoli che dice di averlo fatto: vedremo se è andata così, il giudice sportivo per ora non ha emesso la sentenza e questo supplemento d’indagine servirà a chiarirlo. La Juve ha sicuramente ragione, il Napoli vedremo”.