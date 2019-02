ESCLUSIVA TMW - Moggi: “Juve, al ritorno la ribalti. Simeone, gesto emotivo”

© foto di Simone Calabrese

“Che sarà successo mai? Le partite durano centottanta minuti e c’è tutto il tempo per recuperare”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, commenta il ko dei bianconeri contro l’Atletico Madrid di ieri sera in Champions League.

Insomma, rimonta possibile.

“Dalla Juve ci si aspetta sempre il meglio.

La mia Juventus di partite ne ho ribaltate tante, non vedo perché questa non possa riuscirci. Ieri è stata una partita tra due squadre che non stanno bene, anche l’Atletico non è al meglio. Ora per i Colchoneros cresce l’autostima, ma questo non preclude la qualificazione. La Juve ribalterà il risultato”.

Cosa ha sbagliato Allegri?

“Nulla. Se Khedira si ammala all’improvviso e a Pjanic viene la febbre manca il centrocampo. E proprio a centrocampo si sono verificati i problemi della Juventus”.

Ha visto il gesto di Simeone?

“Sicuramente è stato antiestetico”.

Ha detto che era un modo plateale per dire che la sua squadra ha gli attributi.

“Gli hanno detto di dire così... però può capitare, in queste partite ci si fa prendere dall’emozione. Simeone è un tipo emotivo, ad Allegri una cosa del genere non sarebbe mai capitata”.