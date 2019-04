ESCLUSIVA TMW - Moggi: “Juve irriconoscibile, Ajax superiore”

© foto di Simone Calabrese

“L’Ajax è stato superiore in velocità, controllo palla... tutto. Sono cose che capitano. La Juventus non è in forma; mancavano due elementi determinanti come Chiellini e Mandzukic ma non bisogna cercare attenuanti perché l’Ajax ha superato la Juve in tutto. La vittoria è meritata”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi a proposito dell’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

In estate la Juve ha preso CR7 per puntare alla Champions...

“Un uomo da solo non può vincere una competizione. E poi la prestazione di ieri non è stata all’altezza, neanche da parte sua”

Avanti con Allegri?

“Allegri merita fiducia. Quando vince poco vince il campionato, altri farebbero carte false per vincere solo lo scudetto”.

Cosa manca alla Juve per lottare per la Champions?

“È mancata la forma. Ieri era irriconoscibile sotto tutti i punti di vista. L’Ajax è uscito piano piano e ha portato a casa il risultato. La Juve ci riproverà. Così sarebbe inutile. Bisogna cullare le speranze giuste ma capire anche che ci sono anche altre squadre. L’Ajax era nascosto, ma mica tanto...”.

Che meraviglia, l’Ajax.

“Se mantenesse questa squadra diventerebbe una potenza. Ma se ne fregano di queste cose e vendono i giocatori migliori... è un peccato, ma un bene per chi partecipa alla Champions League (sorride, ndr)”.

Chi vincerà la Champions?

“Il Barcellona. Li c’è Messi che è il più arrembante di tutti. E poi è la squadra più compatta”.