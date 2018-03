ESCLUSIVA TMW - Moggi: "Mondo uomo vero. E dalla panchina cambi decisivi"

© foto di Simone Calabrese

"E' una perdita enorme". Luciano Moggi ha lavorato a lungo al Torino con Emiliano Mondonico, scomparso oggi all'età di 71 anni. E l'x ds granata lo ricorda anche per le qualità umane. "Voglio sottolineare lo spessore della persona -spiega a Tuttomercatoweb.com - era un uomo aperto che si prodigava per tutti. Ho un bel ricordo di lui, anche fuori dal campo. Era molto bello quando a casa sua pranzavamo a salsicce e salame: era un modo per stare piacevolmente insieme".

Dal punto di vista calcistico cosa ricorda?

"Credo che la sedia lalzata ad Amsterdam nella finale di Coppa Uefa dopo un rigore non dato e tre traverse colpite sia un ricordo per sempre".

Come allenatore sapeva preparare molto bene le partite...

"Sì, allenatore assolutamente acuto. Studiava gli avversari e sapeva fare i cambi dalla panchina come pochi altri. Ha ottenuto meno risultati di quanto meritasse. Era una persona eccezionale nello spogliatoio: aiutava i giocatori anche fuori dal campo, era sempre presente. Un uomo vero, difficile da trovare nella vita di oggi".