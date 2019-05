ESCLUSIVA TMW - Moggi: "Pallotta deve accusare se stesso più che Monchi"

La Roma è sempre più al centro delle discussioni. Oggi il patron giallorosso Pallotta ha scritto una lunghissima lettera ai tifosi romanisti per spiegare i motivi di questa situazione (all'indomani delle indiscrezioni de La Repubblica su De Rossi e i senatori contro Totti, Di Francesco e Monchi) e attaccando proprio Monchi. "Credo che Pallotta dovrebbe attaccare se stesso più che il ds", dice a Tuttomercatoweb.com Luciano Moggi che della Roma è stato in passato anche il direttore sportivo. "Pallotta può scrivere tutte le lettere che vuole ma quando si gestisce una società così, uno da Boston e un o da Londra non può funzionare. Poi ti affidi ad un ds, gli dici cosa fare e lo metti in mezzo costringendolo alla fine ad andarsene. In ogni caso se ha preso Monchi deve accusare se stesso".

C'è poi il problema allenatore...

"Se ci sono stati due rifiuti, prima di Conte e poi di Gasperini qualcosa vuol dire. dicono di aver lottato per la Champions ma quella è stata una lotta tra squadre che perdevano meno. Se D'Ambrosio anzichè colpire la traversa avesse fatto autogol allora il Milan sarebbe andato in Champions e l'Inter in Europa League. Ora comunque, in questa situazione, tutti gli allenatori hanno timore ad andare alla Roma"

C'è anche l'ipotesi Mihajlovic...

"Mi sembra che Sinisa abbia detto sì al Bologna, poi magari può cambiare idea e accettare la Roma: tutto può succedere. Petrachi di sicuro lo stima"