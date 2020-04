esclusiva Moggi: “Spadafora decida o si dimetta, il calcio deve riprendere”

“Stando a quello che dice, Spadafora ha poca voglia di riprendere il campionato. Ma non lo dichiara apertamente”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex dg della Juventus Luciano Moggi.

La Lega A ha intenzione di tornare a giocare.

“Se i presidenti vogliono riprendere è obbligo del Governo eventualmente stoppare il campionato. Quando uno è Ministro dello Sport si carica delle responsabilità e come tale deve prendere una posizione, invece Spadafora non lo fa e questo è grave. Magari vorrebbe che qualcuno dicesse di non giocare. Ma è il Governo ad avere l’ultima parola, bisogna decidere”.

Dal 4 maggio i calciatori potranno allenarsi magari andando al correre al parco in maniera individuale. Ma non al centro sportivo, rispettando la distanza, isolati dal resto della gente. Un controsenso...

“Il momento è difficile per tutti, anche per chi deve portare avanti la situazione. C’è paura di prendere decisioni sbagliate. Ma devono parlare chiaro, se riprendere o no. Altrimenti così, si mette nei casini il sistema calcio. Se uno non sa decidere manda tutti in confusione. Il calcio produce e paga tasse, va trattato come una grande azienda. Magari Spadafora sente dieci persone e tutte gli dicono cose diverse. Ma lui deve saper decidere e dire si o no. Altrimenti dia le dimissioni dalla carica. In Germania hanno detto che si riprende e si allenano da venti giorni, hanno fatto un protocollo ben preciso. La sostanza è che li c’è coraggio, da noi la paura fa novanta”.

Direttore, crede che il campionato riprenderà?

“Si, deve riprendere. Altrimenti il calcio va in malora“.