ESCLUSIVA TMW - Moggi: "Tavecchio non solo colpevole. Ventura no cv"

L'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha parlato dell'attuale situazione del calcio italiano, venuta meno dopo le dimissioni di Tavecchio e l'esonero di Ventura. "Per me Tavecchio non è il solo colpevole, certo mi aspettavo delle dimissioni come per Abete. Ha lasciato il mister da solo, non ha saputo sceglierlo nella maniera corretta. Ventura ha avuto dei limiti, non ha mai allenato una squadra importante. Uno con un curriculum così sbava per allenare la Nazionale. Tavecchio è stato bravo in D, l'ha saputa rilanciare, ma per fare il presidente ci vuole un altro tipo di preparazione. Lui doveva supportare Ventura e intervenire, prima di arrivare a questo risultato. Con Conte abbiamo battuto la Spagna, con lui siamo usciti in malo modo".