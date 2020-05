esclusiva Mohamad: "Negli Emirati investimenti giù del 50% e meno stranieri"

Dagli Emirati Arabi Uniti, Najim Mohamad racconta per Tuttomercatoweb.com il suo pensiero sul mercato che verrà. Intermediario e agente, è stato colui che per la Federazione ha curato il passaggio di Alberto Zaccheroni alla guida della Nazionale. "Tutto è un mistero. Non sappiamo come e cosa fare, nessuno ha ancora informazioni su quando e come ripartirà il calcio. Ripartiremo o tutto si fermerà?"

Domande ancora senza risposta.

"Questo è il motivo per cui non stiamo facendo mercato, programmare è praticamente impossibile adesso. Questa crisi avrà effetti sul mercato, senza dubbio: i club negli Emirati dipendono dal supporto del governo e dopo la crisi è tutto da capire come sarà. Immagino inferiore: 50% per i club di Dubai e il 30% per quelli di Abu Dhabi. La differenza è data dal fatto che sono supportati dai governi locali".

Cosa cambierà negli Emirati?

"Adesso ogni club può tesserare quattro stranieri. Lo scorso anno hanno aggiunto due giovani al conto, sotto i 19 anni. Il numero degli stranieri potrebbe diminiure, inevitabilmente".