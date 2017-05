ESCLUSIVA TMW - Monaco, Louis: "Juve, avrai difficoltà. Mbappé da big"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Siamo stati una sorpresa in Francia, ma soprattutto in Champions League. Ora avanti così". Parla cosi a TuttoMercatoWeb lo scout del Monaco, Louis in vista della partita di questa sera.

Che sorpresa Mbappé...

"Non è una sorpresa, è un giocatore di talento e lo è sempre stato. Con noi è cresciuto ed è diventato grande. Farebbe comodo a tanti top club".

Stasera sfidate la Juve, pronti?

"La Juventus avrà difficoltà, il Monaco è una squadra di livello. Sarà una bella partita, combattuta. Un match di grande livello".

Al Monaco c'è anche un po' di Italia. Kamil Glik.

"Glik è fantastico, un leader. Un difensore incredibile. Kamil è straordinario. Si è ambientato veramente alla grande, la sua presenza è fondamentale per la difesa".

C'è anche Raggi. Meteora in Italia, protagonista in Ligue 1.

"Un giocatore che si è rivelato importante, con grandi motivazioni. Ogni allenatore vorrebbe uno come lui".

Direttore e il suo futuro?

"Resto al Monaco. Continuo ad occuparmi dell'area scouting".