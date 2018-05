ESCLUSIVA TMW - Monaco, non solo Lichtsteiner. Occhi su Barreca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Stephan Lichtsteiner nel mirino del Monaco. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb il club del Principato sarebbe tornato a seguire Antonio Barreca del Torino. Il terzino sinistro era stato accostato ai monegaschi la scorsa estate. 23 anni, Barreca in questa stagione ha raccolto solamente 9 gettoni in Serie A.