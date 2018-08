ESCLUSIVA TMW - Montefusco: "Napoli, girone duro ma può giocarsela"

E' un girone terribile per il Napoli in Champions (con PSG, Liverpool e Stella Rossa) ma Vincenzo Montefusco, ex calciatore azzurro, vede una squadra partenopea in grado di giocarsela. "Gli avversari sono duri - dice a Tuttomercatoweb.com - ma se analizziamo questo Napoli, è la squadra che può vincere lo scudetto. Queste partite ti fanno crescere e possono darti ulteriori certezze. Il Napoli è forte e se la può giocare, altrimenti tutti i discorsi che facevamo l'anno scorso dove vanno a finire? Quest'anno il Napoli ha la stessa squadra, senza Jorginho che è stato lasciato partire da Ancelotti, ma con alcuni rinforzi. Se diciamo che questo Napoli è forte quanto la Juve è giusto giocarsela. E se la può giocare".

Ci sarà il ritorno di Cavani da avversario...

"E questa è una bella cosa. E' un giocatore che a Napoli ha lasciato un gran ricordo e ha fatto guadagnare tanti soldi al presidente. A Napoli in tanti pensavano che tornasse ma De Laurentiis ha detto che la squadra è a posto così. Forse però in quel reparto serviva uno come lui. I napoletani si meritavano un colpo importante. Comunque non dimentichiamoci che c'è anche un grande allenatore come Ancelotti che durante la gara sa fare cambi e sa incidere, pur essendo sempre i giocatori poi a determinare le sorti di una gara. Poteva andar meglio per il sorteggio, ma ripeto il Napoli ha le carte in regola per giocarsela".