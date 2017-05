ESCLUSIVA TMW - Montefusco: "Napoli, ora serve un giocatore di gran personalità"

Come può essere migliorato il Napoli? E' la grande domanda che in molti si pongono dopo il campionato straordinario dei partenopei che però sono arrivati 'solo' terzi in classifica. "E' difficile - dice a Tuttomercatoweb.com Vincenzo Montefusco, grande ex napoletano - credo che la squadra debba progredire dal punto di vista mentale. Serve un gran calciatore non come doti tecniche ma come personalità. In mezzo al campo. E' necessario prendere un giocatore che non voglia mai perdere, uno come De Rossi per intendersi, che inciti i compagni a non mollare. In poche parole, serve un giocatore di carattere che magari possa anche insultare a parole i compagni in certi momenti delicati del match. Il Napoli produce un gran calcio ma poi a volte becca anche qualche gol strano, forse frutto anche di momenti di calo mentale".

Situazione portiere: se parte Reina chi vorrebbe?

"Szczesny o Skorupski. Ma serve a mio parere anche un vice Callejon".