ESCLUSIVA TMW - Montefusco: "Napoli tocca a DeLa. Benitez? Venga da ds..."

Il futuro di Sarri è in piena evoluzione. Non è ancora escluso che possa proseguire al Napoli ma il suo nome è accostato con forza a vari club, dal Chelsea all'Arsenal per arrivare ad una clamorosa ipotesi Milan. "Esprimersi adesso su ciò che potrà fare Sarri è estremamente complicato", dice a Tuttomercatoweb.com Vincenzo Montefusco grande ex partenopeo. "Sarri indubbiamente ha fatto un grandissimo lavoro però quando ci sono tanti club che ti puntano è qualcosa di significativo e che rappresenta anche un'occasione importante. Il Napoli è il top però avere contatti ad esempio col Chelsea è comunque gratificante. Ripeto, non so cosa farà ma c'è da capire quali sono le intenzioni di De Laurentiis. Credo che dopo la debacle di Firenze il presidente avrebbe dovuto chiamare Sarri e - se ha l'intenzione di continuare con lui, a parte il contratto in essere - dirgli: 'Tu sarai ancora l'allenatore del Napoli, accordiamoci per proseguire'. Magari si sono già parlati e noi non lo sappiamo però sarebbe stato un bel messaggio per tutti. Quando allenavo io ad esempio a questo punto della stagione sapevo già a cosa sarei andato incontro".

Intanto, se le strade del Napoli e di Sarri si dovessero separare, si fanno già tanti nomi per il suo sostituto, anche quello di Benitez. Che ne pensa?

"Benitez? No, qui semmai si dice che al limite potrebbe venire a fare il ds o il dg visto che ha fatto sì che arrivassero tra gli altri Higuain, Albiol e Callejon. Ma poi per il resto vi ricordate la difesa del Napoli con Benitez? Spesso con altri opinionisti ci chiedevamo come fosse possibile giocare in difesa in quel modo... Si parla molto di Giampaolo per il Napoli ma adesso chi può mettere tutti a tacere è la società facendo capire quali sono le intenzioni".