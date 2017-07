ESCLUSIVA TMW - Morales su Calhanoglu: "E' un bel 10. Da esterno non lo vedo"

© foto di Imago/Image Sport

Hakan Calhanoglu è un altro degli acquisti del Milan, che lo ha prelevato dal Bayer Leverkusen. Viene descritto come un giocatore in gradi di ricoprire più ruoli, a centrocampo e anche in attacco. Per inquadrarlo meglio abbiamo sentito il parere di Massimo Morales, allenatore e grande esperto del calcio tedesco. "Partiamo col dire - spiega a Tuttomercatoweb.com - che che non gioca da qualche mese a causa della squalifica (per un un pre-contratto firmato nel 2011 con il Trabzonspor, quando giocava al Karslruher, e poi non rispettato, ndr). Lo conosco da quando giocava nel Karlsruhe in terza divisione e io lo affrontava con lo Stoccarda Kickers. Già a quell'epoca si vedevano perfettamente le sue qualità tecniche, che in parte ha dimostrato al Bayer Leverkusen. Tecnicamente è un 10. Gioca a ridosso delle punte, è più votato all'assist che alla realizzazione. Ed è micidiale sulle palle inattive e sulle punizioni dirette. Ha un gran piede, è uno che sa far giocare gli altri".

Tatticamente può anche ricoprire altri ruoli?

Si può adattare a giocare a centrocampo, come mezzala in un reparto a tre. Un po' come ha fatto Bonaventura. Come esterno ce lo vedo poco. Ha il passo da trequartista. Naturalmente poi occorrerà vedere come giocherà il Milan e come rientrerà dalla squalifica visto che è fermo da febbraio".