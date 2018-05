ESCLUSIVA TMW - Morello: "Bologna, Inzaghi buon nome per cambiare rotta"

Colpo di mercato per la Carrarese. Vicinissimo Massimo Maccarone. L’attaccante dopo l’esperienza con il Brisbane Roar è pronto a ritornare in Italia. La Carrarese lo aspetta, affare ai dettagli. Maccarone riabbraccia l’Italia. Il dg Berti - nella foto di TMW con il suo nuovo colpo...

Sarà un Bologna diverso, senza Verdi, Masina, Destro... "Destro ha sempre avuto alti e bassi, non ha dato continuità alle prestazioni. Masina e Verdi vogliono provare un'esperienza diversa in un club con altri obiettivi rispetto al Bologna".

Dove deve stare il Bologna in classifica? "Meriterebbe di fare un campionato non dico di vertice ma con ambizioni più elevate rispetto a quelle attuali. Dipende dalla voglia di investire, nel calcio di oggi fai bene se hai i soldi. Spero ovviamente che il Bologna possa migliorare".

In quest'ultima stagione a suo parere Donadoni non ha saputo dare la scossa giusta nei momenti delicati? "Difficile stabilire le responsabilità, quali siano del tecnico e quali e quante dei giocatori. Di sicuro si poteva fare di più".

Il Bologna cerca il nuovo allenatore dopo l'esonero di Donadoni. Il nome più caldo sembra quello di Pippo Inzaghi, ora al Venezia, ma non vanno scartate altre candidature tra cui quelle di Nicola, De Zerbi e pure Semplici. Ne abbiamo parlato con Dario Morello, ex attaccante rossoblù, protagonista di due promozioni dalla C1 alla A. "Donadoni è un ottimo allenatore che a Bologna ha fatto nel primo anno, mentre nei due successivi le aspettative erano superiori. Evidente - dice a Tuttomercatoweb.com - ora la società vuol cambiare rotta. Inzaghi mi sembra un buon nome, ha fatto vedere anche da allenatore di saperci fare e di essere preparato".

