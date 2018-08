ESCLUSIVA TMW - Morello: "Inter? Suderà per vincere. Diamo tempo al Bologna"

21.10 LIGUE 1 - Non solo Andreas Cornelius. C'è la firma di Yann Karamoh dall'Inter al Bordeaux, attesa l'ufficialità. 21.09 LIGA - Il Leganes, club di Primera Division spagnola, ha preso Recio dal Malaga. Contratto di quattro stagioni per il centrocampista. 21.03 LIGUE 1 -...

Al Bologna c'è poi anche il problema del gol... "Sì, si avverte il problema. quando no si fa gol, c'è il rischio che negli attaccanti subentri la paura. L'importante è invece restare tranquilli e convinti dei propri mezzi".

Le sue sensazioni sul match di domani? "Vincerà l'Inter ma non sarà facile. Arriverà al successo con fatica e tanto sudore. La qualità è diversa".

L'Inter resta l'anti-Juve? "Sulla carta sì ma come dicevo in precedenza è arrivata l'ora di raccogliere punti, di dimostrarlo sul campo e di trovare continuità".

Il Bologna invece finora non ha entusiasmato: perché? "La squadra deve ancora assimilare il modo di lavorare e di giocare di Inzaghi, allenatore bravo e preparato. Sono convinto che alla lunga la squadra verrà fuori, soprattutto quando avrà finito di assimilare i meccanismi di gioco del tecnico"

Rientra Nainggolan e non sarà poco per Spalletti... "Giocatore di spessore elevato, darà qualità e quantità. E' mancato nelle prime due gare e si è visto".

L'Inter a caccia del primo successo in campionato. Contro il Bologna, domani al Dall'Ara, la squadra di Spalletti non può rimandare l'appuntamento con i tre punti. Di questo match abbiamo parlato con Dario Morello, che con l'Inter conquistò lo scudetto nel 1989 e che ha vestito anche la maglia rossoblù. "Si affrontano due squadre che sono partite col piede sbagliato - spiega a Tuttomercatoweb.com - è chiaro che Inzaghi vuol fare bella figura e giocarsi il match alla pari ma l'inter deve raccogliere punti e trovare le prestazioni".

