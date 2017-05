ESCLUSIVA TMW - Morganella-Palermo, è addio. L'agente: "Presi in giro, tristi e delusi"

© foto di Federico De Luca

"Il nostro stato d'animo? Impotenti e delusi per un anno ad assistere a questo scempio". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del difensore del

Palermo Michel Morganella, Mauro Bousquet commenta la retrocessione dei rosanero. "Ci sentiamo presi in giro", tuona Bousquet. E il futuro? "Rispetto solo per la piazza i tifosi e la storia di questa gloriosa società che è stata la casa di Michel per nove anni. Per il futuro le ipotesi sono tre: la cessione, il prestito o la rescissione subito. Il ragazzo è triste, deluso e pieno di rabbia, non sta a Palermo per i soldi e lo ha dimostrato in tutti questi anni, chiediamo rispetto - conclude l'agente di Morganella - per la nostra decisione".