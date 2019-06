ESCLUSIVA TMW - Morientes: "Juve, Champions possibile. Real: mercato super"

Fonte: Simone Bernabei

L'ex attaccante del Real Madrid, Fernando Morientes, presente a Milano per la conferenza stampa di presentazione della partita tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Ledends che si svolgerà il prossimo 6 luglio a Cesena, ha parlato in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com. Tra i partecipanti ci saranno Sebastien Frey, Aldair, Serginho, Christian Zaccardo, Diego Fuser, Edgar Davids, Alex Del Piero, Alvaro Recoba, Ernesto Chevanton, Dario Hubner, Gianluca Zambrotta e tanti altri ancora. Queste le parole di Morientes: "Sarà una partita bellissima e i tifosi saranno contenti di vedere le leggende italiane e spagnole. Ci saranno tanti vecchi amici e rivali, l'importante è giocare a calcio. Sarà la prima volta in Italia per un evento del genere".



Il Real Madrid sta facendo un grande mercato. Cosa ne pensa?

"Tutto molto interessante. Sono arrivati grandi giocatori, il migliore sicuramente è Hazard, ma anche Mendy e Jovic sono forti, hanno grande potenziale. Dopo un anno difficile sia per i giocatori che per i tifosi l'anno che verrà sarà totalmente diverso".

Tornerà a lottare per la vittoria della Champions?

"Sicuramente sì. La cosa strana è quando il Real Madrid non vince".

Cosa pensa della Juventus?

"È una delle migliori squadre in Europa e lo ha dimostrtato in questi anni. Non ha giocato la finale di Champions quest'anno ma è sempre in corsa per arrivare in fondo e vincerla, ancora di più con Cristiano Ronaldo".

In passato è stato vicino alla Serie A?

"Ho avuto questa opportunità ma alla fine non sono arrivato. Ci sono stati contatti con Roma, Inter e Milan".