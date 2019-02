ESCLUSIVA TMW - Moriero: "Brava Inter, Icardi faccia il professionista"

© foto di Federico Gaetano

Un'Inter divisa tra Eupora League e il “caso Icardi”, un Napoli che dà ufficialmente l'addio a una delle ultime bandiere del calcio moderno, quel Marek “Marekiaro” Hamsik che era approdato in maglia partenopea nel lontano 2007. Dei temi caldi della settimana, ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com, ne ha parlato Francesco Moriero, che diviso gli ultimi anni della sua carriera proprio tra i due club.

La settimana si è aperta con la querelle Icardi: gesto forte quello dell'Inter.

“Come ha detto Spalletti, la scelta è stata concordata col club, e io, da professionista, credo che un giocatore debba comportarsi come tale: rifiutare una convocazione è mancanza di rispetto nei confronti della squadra. Il valore di Icardi non si discute, ma credo che per il rinnovo ci siano tempi e modi che lui deve accettare. Il capitano lo sceglie il gruppo, e l'Inter ha fatto bene a intervenire, anche se non è mai bello togliere la fascia”.

Ma è davvero colpa di Wanda Nara o è questo un alibi per le vere responsabilità di Icardi?

“Questo non lo so, ma ribadisco il concetto di prima, ovvero che un professionista deve essere tale a 360°. Ora ci sarà una rottura, e il consiglio che mi sento di dare a Icardi è quello di buttarsi a capofitto nel lavoro per riconquistarsi la fascia di capitano, dando anche lui un segnale. Poi è normale che su certe situazioni si ricama, ma adesso è lui che decide il proprio destino”.

A proposito di rotture, proprio nel giorno di San Valentino arriva quella tra il Napoli e Hamsik.

“Probabilmente si sarebbe potuto aspettare il termine della stagione, lui ha fatto il suo tempo a Napoli ma poteva ancora dare molto, anche se una buona parte l'hanno fatta gli interessi economici. Gli hanno proposto un contratto vantaggioso e accettare è stata la soluzione più naturale, per tutti”.