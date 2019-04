© foto di Federico Gaetano

"L'allenatore sta facendo la sua gestione e certe cose che ha detto le reputo giuste". Si esprime così, a proposito del caso Icardi, Francesco Moriero, ex esterno nerazzurro ora allenatore. "Premesso che non conosciamo a fondo la questione - spiega a TMW - se il suo comportamento è stato questo ci sono delle regole interne ben precise che vanno seguite, così come è successo con Nainggolan".

Ora però pare essere sempre più necessario il rientro di Icardi...

"L'obiettivo ovviamente è quello ma stiamo parlando di un giocatore che è stato fermo quasi un mese. Va recuperato per il bene della squadra, ma ripeto: c'è un regolamento interno. Consiglio che questo finisca al più presto. Ora si deve pensare al calcio giocato e non a quello chiacchierato. E' un caso che un po' di fastidio lo provoca però c'è una società che sa intervenire. E il professionista deve fare il professionista"

A fine stagione sarà addio certo tra Icardi e l'Inter?

"Dovranno sedersi e parlare e ci sarà da vedere anche chi sarà il tecnico. Certo, per come si sono messe le cose pare che si possa andare verso questa direzione".