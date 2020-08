ESCLUSIVA TMW - Moriero: "L'Inter è più forte, ma il Siviglia non è composto da scarti"

esclusiva Moriero: "L'Inter è più forte, ma il Siviglia non è composto da scarti"

"L'Inter è più forte, ma si affrontano due ottime squadre". A parlare è Francesco Moriero, uomo copertina - Ronaldo a parte - della Coppa UEFA 1997-98, l'ultima vinta dai nerazzurri. "In questo momento i nerazzurri sono difficili da affrontare, ma il Siviglia nel suo cammino europeo ha meritato la finale. È una squadra esperta, ha molti calciatori di ottima qualità".

Lukaku sta pareggiando i gol di Ronaldo alla sua prima annata in Italia...

"Non mi aspettavo questo rendimento da Lukaku, si è inserito in un campionato difficile come quello italiano - dove agli attaccanti si richiede un enorme sacrificio nella fase difensiva - e ha dimostrato di essere un grande calciatore. Paragonarlo a quel Ronaldo mi viene difficile. Il Fenomeno era un calciatore unico".

Chi è il Moriero di quest'anno?

"Non credo ci sia un giocatore con le mie caratteristiche, conquistai il Mondiale di Francia 98 anche grazie ai miei compagni di squadra. Fu una grande annata".

Come mai fu lasciato fuori dalla finale?

"Simoni sorprese tutti, anche me sinceramente. Perché mise in campo una formazione mai provata, con il trequartista e due punte. Non sbagliò nulla, prese di sorpresa anche la Lazio. Dopo mi fece entrare per assaporare la Finale, io lo ripagai facendo fare gol a Ronaldo (sorride, ndr)".

Il Siviglia è una squadra formata da giocatori che in Italia non han fatto benissimo.

"È difficile rispondere, se una squadra arriva alla finale sicuramente non sono scarti. I calciatori, come gli allenatori, vengono giudicati in modo diverso e troppo velocemente".

A proposito di allenatori, cosa vuol fare l'anno prossimo?

"Sono in contatto con diversi club, ho chiesto di lavorare tranquillo e non essere schiavo del risultato. Il calcio è passione, mettere in condizione i giovani di crescere con il tempo. Se si va a guardare la mia carriera ho fatto esordire tanti ragazzi che poi sono arrivati in Serie A e B. Aspetto notizie a giorni".