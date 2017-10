ESCLUSIVA TMW - Morini: "Milan, manca la qualità. Montella deve restare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorgio Morini, uno scudetto e una Coppa Italia vinti con il Milan, analizza per noi la situazione sempre più difficile dei rossoneri, reduci dal ko con la Juventus: "Rispetto a Juventus, Napoli, Inter e Roma la qualità dei giocatori non è certo la stessa", dice a Tuttomercatoweb.com.

Montella ha responsabilità vista questa situazione?

"Vincenzo dove è stato ha fatto bene. Il problema è diverso: se ho una Ferrari vado a trecento all'ora, se ho una Cinquecento vado a centoventi... E' tutto da rapportare alla rosa a disposizione".

La sensazione però è che se dovesse precipitare la situazione la società lo manderà via...

"E' la soluzione più semplice ma per me Montella va fatto continuare a lavorare. E a gennaio durante il mercato servirà ricercare più qualità".

Nel frattempo tra i papabili alla sostituzione di Montella c'è anche Gattuso...

"Non entro nel merito: Gattuso è stato un ottimo calciatore però in serie A non ha mai allenato ancora: Montella è già un bel che po' che è in A".

Chiusura sull'attacco: manca un gran bomber a questo Milan...

"Sì, davanti mancano i gol. Ci vorrebbe una punta di peso".