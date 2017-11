ESCLUSIVA TMW - Mork: "Italia sorteggio peggiore. Svezia più forte senza Ibra"

Fonte: Dal nostro inviato a Stamford Bridge, Marco Conterio

Raggiunto in quel di Stamford Bridge nel corso del WyScout Forum 2017, Patrick Mork, agente svedese, che tra gli altri cura gli interessi di Marcus Rohden, ha parlato a TMW del prossimo confronto tra l'Italia e la sua Svezia: "È stato il sorteggio peggiore per noi. Tutti volevamo evitare l'Italia, è una squadra con tanti campioni. Sarà molto difficile, l'unica cosa positiva è che la Svezia è nota per fare meglio quando nessuno se lo aspetta. Agli atleti svedesi piace avere il pronostico contro. E poi se dovessimo battere l'Italia il giorno dopo sarebbe festa nazionale".

Quanto peserà l'assenza di Ibrahimovic?

"Questa è la grande domanda che divide l'opinione pubblica. Molti pensano che sarebbe stato meglio averlo, altri che la squadra è più forte così. Non ci sono dubbi sul fatto che sia il miglior calciatore svedese di sempre, ma non è facile avere un giocatore così accentratore in campo. È difficile da spiegare, ma la Svezia sta facendo meglio senza Zlatan: gli altri giocatori potrebbero essere più responsabilizzati senza di lui".

Tra i suoi assistiti, c'è Marcus Rohden del Crotone. Si aspettava una stagione così positiva?

"Sì, siamo molto contenti del suo buon rendimento, è cresciuto molto. È diventato un calciatore migliore e un leader del Crotone. È anche una grande persona, e penso che sia pronto per il grande salto. Il Crotone è un bel club e gli piace essere un giocatore chiave dei pitagorici, ma penso che sia pronto per altre sfide. Quando? La prossima estate, direi".

Un volto nuovo della nostra Serie A è Vaisanen, finlandese della SPAL.

"Penso che ci sia stato un gran lavoro di scouting da parte degli estensi, perché non era un titolare dell'AIK. È difficile imporsi in Italia per un difensore, vista la tanta tattica, ma penso che continuerà a crescere".

Il prossimo svedese in Italia?

"È difficile da dire. Ma l'Italia è una destinazione in crescita. Prima i calciatori svedesi andavano in Olanda, ora molti vanno in Serie A e fanno bene. E l'Italia è molto amata dagli svedesi. Non faccio nomi, però qualche idea ce l'ho".