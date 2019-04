ESCLUSIVA TMW - Morte Favini, Scozzarella: "Gli sarò riconoscente a vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista del Parma, Matteo Scozzarella, ha deciso di lasciare il proprio ricordo di Mino Favini (nella foto in fondo è il primo da dx), storico responsabile del settore giovanile nerazzurro. "Sarò riconoscente per tutta la vita a Mino Favini, è stata la persona che mi ha scelto per poter andare a giocare a Bergamo. Mi dispiace averlo fatto dannare un pochettino in quegli anni, ma il suo ruolo nella mia vita è stato fondamentale perché quando sei tanto giovane e ti allontani dalla famiglia avere una persona come lui ti aiuta a non allontanarti troppo dalla giusta strada. Persone come lui non ne esistono più ed è un motivo per il quale certi valori sono andati un po’ persi negli anni”.