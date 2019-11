ESCLUSIVA TMW - Mou-Spurs, la leggenda Anderton: "Sarà bellissimo"

Oggi l'esordio di José Mourinho con il Tottenham contro il West Ham, la leggenda del club Darren Anderton a TMW: "Creerà una grande alchimia. Ma Pochettino doveva restare"

Darren Anderton è una leggenda del Tottenham. Dodici stagioni e oltre trecento presenze, un talento sconfinato che Glen Hoddle definì pari a quello di David Beckham. Appese le scarpette al chiodo, l'ora quarantasettenne di Southampton si è trasferito negli Stati Uniti. Però non ha scordato il suo Tottenham. E dagli States parla dell'epocale cambio in panchina da Mauricio Pochettino a José Mourinho in esclusiva per Tuttomercatoweb.com.

Si aspettava di vedere Poch esonerato da Levy?

"No, assolutamente. Ha fatto un lavoro miracoloso e la società avrebbe dovuto concedergli più tempo. In questo modo avrebbe potuto e saputo riportare il Tottenham sulla strada vincente".

E' stata una decisione rinviata dall'estate o solo sbagliata?

"No, assolutamente: semplicemente la decisione errata".

Adesso è l'ora di José Mourinho. E' l'allenatore giusto per il Tottenham?

"Credo che il suo calcio possa essere talvolta negativo ma coi giocatori che abbiamo e con la sua mentalità vincente, penso che l'alchimia possa risultare fantastica".

Gli Spurs non sono mai stati 'i favoriti'. Cambierà, con Mou?

"Sì. Credo che con lui sarà un successo..."

Convincerà Eriksen a rinnovare e a restare?

"Tosta da dire. Credo che Eriksen sia comunque destinato a lasciare il Tottenham se un grande club europeo dovesse cercarlo a breve".