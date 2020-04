esclusiva Mpasinkatu: "Sarà un mercato di scambi. Ma Camavinga vale 100 milioni"

vedi letture

Malu Mpasinkatu, direttore sportivo e grande esperto di calcio francese e africano è intervenuto al TMW News per parlare di calcio estero e di mercato: "In Francia dopo lo stop al campionato sono arrivate reazioni positive da parte della gente. Anche in un sondaggio precedente, la popolazione era del resto contraria alla ripresa del campionato, stante la situazione. Parlando delle squadre non tutte erano d'accordo, in particolare il Paris Saint- Germain che ha avuto una perdita di cento milioni. Finchè sono stati stoppati campionati come quello olandese e belga è stato un conto, con tutto il rispetto, ma se chiude pure un campionato importante come quello francese allora è un campanello d'allarme anche per noi".

Che mercato sarà il prossimo?

"Il più povero della storia; gireranno pochi soldi, ci saranno molti scambi e si lavorerà sul mercato interno. I ds dovranno essere abili con le idee e nel tempismo. Puntare sul settore giovanile sarà un percorso obbligato, il prodotto interno sarà valorizzato e sarà una bella opportunità per i giovani per mostrare il loro valore. I francesi sono sempre cercati sul mercato internazionale e molti club italiani comunque setacceranno questo mercato. Tra i calciatori più interessanti, uno su tutti è Camavinga del Rennes, titotalre inamovibile che forse vista la classifica della sua squadra potrà partecipare alla Champions del prossimo anno. Ha un valore intorno a 100 milioni, non so quanti potranno pagare una cifra del genere anche se le società inglesi sono sempre pronte a dar battaglia. La Fiorentina cerca Chouair del Digione e con 7-8 milioni l'operazione si può fare, è un prospetto interessante. Il Milan è sulle tracce del difensore centrale Simakan, dello Strasburgo. Ci sono bei talenti e la domanda supera l'offerta"