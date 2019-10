ESCLUSIVA TMW - Mudingayi: "Bologna, mi rivedo in Medel. Inter credici”

Fonte: Dal nostro inviato a Bologna, Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Presente al Dall'Ara, dove è andata in scena la sfida fra le leggende del Bologna e del Real Madrid per la festa per i 110 anni del Bologna, Gaby Mudingayi è stato intervistato da TMW: "È stata una serata bellissima, gli anni che ho fatto a Bologna sono stati apprezzati dai tifosi dal Bologna. Il tifoso rossoblù è molto caloroso, che riconosce quello che fa il giocatore in campo. Avere questa ovazione è stato incredibile. Il Bologna di oggi? Mi rivedo in Medel, un giocatore grintoso che non molla mai, come ero io in campo. Il Bologna sta giocando davvero bene ed ha dei giocatori interessanti, la salvezza sarà una cosa semplice. Ha grandi margini di miglioramento, è una squadra forte.

Inter in lotta per il titolo? Hanno tutte le carte in regola per lottare fino alle fine per lo Scudetto, nel calcio non si mai. Il divario con la Juventus? I bianconeri sono abituati da anni a vincere, sanno come preparare determinate situazioni. L'Inter ha un allenatore molto forte, anche se servirà un po' di tempo per mettere le cose a posto. Sensi? Mi ha veramente stupito, tutto il gioco dell'Inter passa dai suoi piedi. Barella ha tanta qualità, sta facendo grandi cose e sarà un giocatore importante per questa Inter.

La Lazio? I biancocelesti hanno un allenatore giovane ma bravo. Hanno avuto qualche difficoltà, me penso che la Lazio verrà fuori con il passare del tempo".