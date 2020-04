esclusiva Muller: "Inter finalmente competitiva. Eriksen? E' un uomo, non una macchina"

vedi letture

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com Hansi Muller, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato anche dei nerazzurri. E ha detto: "Sono contento perché finalmente la squadra è tornata sui suoi livelli migliori, per lottare per lo scudetto. Nelle ultime partite ha sofferto un po' ma può ancora farcela per il titolo. Negli anni passati l'Inter non aveva raggiunto questo spessore, adesso è molto vicina alla vetta e può recuperare. Mi fa piacere vedere che la squadra si presenta bene in campo e sono felice per il mio amico Oriali che ha un ruolo di responsabilità nel settore sportivo".

Si aspettava di più da Eriksen?

"Difficile dare un giudizio da fuori, dovrei essere più vicino per poter esprimere un parere approfondito".

Ma le piace come giocatore?

"E' un fuoriclasse. Se così non fosse non sarebbe all'Inter. Quando si cambia ambiente si può incontrare qualche difficoltà ma l'importante ora è avere pazienza. E' un uomo, non una macchina".