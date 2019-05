ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter, con Conte solo chi ha fame. Lukaku perfetto"

Si è ufficialmente aperta l'era Conte all'Inter. Le ambizioni del tecnico leccese non mancano e allora adesso c'è grande attesa per la costruzione della nuova squadra. Il piano è già pronto, ora occorre vedere le tempistiche e soprattutto la fattibilità di certe operazioni. "Credo che Conte andrà alla ricerca di chi sappia innanzitutto lottare e soffrire. Cercherà degli uomini prima che dei calciatori. Vorrà elementi - spiega a Tuttomercatoweb.com Carlo Muraro, grande ex nerazzurro - che abbiano cattiveria e fame di vincere. La sua carriera da allenatore ha dimostrato questo e in Nazionale ha saputo valorizzare giocatori che magari non erano proprio sulla bocca di tutti. Sa tirar fuori il meglio dai calciatori".

Dei giocatori accostati all'Inter che pensa? Da Lukaku a Dzeko passando per Barella e Chiesa...

"Dzeko non ha bisogno di presentazioni: bisogna tener conto dell'età ma comunque sta bene e i suoi gol li fa. Lukaku ha tutto per piacere a Conte: è bravo tecnicamente, ha fisicità anche se poi bisogna vedere quale potrà essere il suo impatto con la serie A. Chiesa è una garanzia così come Barella. Sono i giocatori del futuro e per l'Inter andrebbero benissimo. Chiesa peraltro da centrocampo in su può fare tutti i ruoli".

Dzeko e Lukaku eventualmente possono giocare insieme?

"I giocatori intelligenti possono sempre giocare insieme: l'importante è sapersi dividere gli spazi. Conte è un tecnico che prova e riprova schemi e movimenti ed eventualmente saprà come farli convivere".