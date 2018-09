ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter cresce pian piano. Ma non giocherà mai bene"

"L'Inter cresce pian pian ma non giocherà mai bene". Carlo Muraro, ex attaccante nerazzurro ha le idee chiare sulla squadra di Spalletti. "Se si difende bene poi può vincere perché un gol lo fa - dice a Tuttomercatoweb.com - ma non giocherà mai bene per le caratteristiche dei giocatori. Sono bravi in fase di possesso palla ma non a smarcarsi. Icardi poi si muove poco e non dà la possibilità di inserimenti. Bisognerebbe trovare qualcuno che va sempre sul fondo per crossare".

Un'Inter di questo genere allora cosa potrà fare in campionato?

"Siamo sulla falsariga dell'anno scorso, con la differenza che nella stagione passata la partenza era stata forte. Se comunque aumenta la condizione di chi è in ritardo, come Brozovic, Nainggolan e lo stesso Icardi, allora l'Inter può essere più competitiva dell'anno passato. E con le grandi può avere più speranze di giocare meglio perché ci sono più spazi. Le più piccole invece si chiudono e i nerazzurri trovano difficoltà".

Qual è invece la sua opinione sull'arbitraggio di Mazzoleni?

"Bisognerebbe vedere come sarebbe andata nell'area opposta. Questo non lo sappiamo. Non mi sembrava rigore quello per l'Inter: la palla non ha cambiato traiettoria, è stata colpita col polpastrello... Il rosso ad Asamoah? Magari è stato sottovalutato il fallo. Può starci".