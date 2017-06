ESCLUSIVA TMW - Muriel-Lazio, Lucci in partenza per la Spagna: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' di ieri l'incontro di Sabaudia tra Alessandro Lucci, agente di Luis Muriel della Sampdoria, e la dirigenza della Lazio. La sensazione è che l'affare sia complicato per una questione di cifre: la clausola da 26 milioni di euro frena le intenzioni di Lotito e Tare con la Samp che non lo farà presumibilmente partire da Genova per meno di 20 più bonus. Così, questa mattina, Lucci tornerà in Spagna. Pronti i summit sia col Valencia (già incontrato nei giorni scorsi) e col Siviglia (contatti già in corso), con l'agente che conta così di rientrare in Italia con un'offerta pronta per il Doria.