ESCLUSIVA TMW - Musarra: "Milan, occhio a Galanopoulos e ai talenti dell'Aek"

In vista della sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Aek Atene, abbiamo intervistato in esclusiva Francesco Musarra, intermediario molto attivo sulla rotta Italia-Grecia, per comprendere quali possano essere le minacce principali che Montella dovrà essere in grado di sventare. “L’Aek è una squadra da prendere con le molle, un buon collettivo ricco di giocatori di talento”.

Quali sono i giocatori più rappresentativi? “Beh ci sono giocatori come Livaja, Kone e Lazaros che già conosciamo per i trascorsi nel nostro campionato, ma non mancano prospetti di assoluto livello. Per esempio il classe 1997 Galanopoulos è certamente di grande valore. Poi c’è Mantalos, un numero 10 classe 1991 che è il giocatore più rappresentativo della squadra, e segnalo Bakasetas che gioca nello stesso ruolo e probabilmente partirà dalla panchina ma resta un mancino di grande talento classe 1993 Rilevante anche Vranjes, difensore bosniaco che può fare anche il terzino”.

La Grecia poteva anche essere una delle avversarie dell’Italia nello spareggio per il Mondiale. Pericolo scampato? “

La Svezia è squadra ricca di talento, non sarà facile. Certo ammetto di avere vissuto con sollievo il mancato accoppiamento dell’Italia con la Grecia, sia per motivi tecnici che ambientali. Sono felice che entrambe le nazionali abbiano la possibilità di prendere parte al mondiale senza escludersi vicendevolmente”