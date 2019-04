ESCLUSIVA TMW - Mussi: "Milan deve centrare la Champions. Toro, che cuore"

© foto di Marucci

A margine della presentazione del libro di Chicco Evani, Roberto Mussi, ex milanista ed ex granata ha parlato di vari temi: "Le ultime partite del Milan - ha detto a TMW - non sono state all'altezza delle precedenti. Con l'arrivo di Piatek sembravano essersi risolti i problemi in attacco. Poi il ko nel derby ha rimesso tutto in discussione. I rossoneri hanno l'organico per entrare in Champions. Dovranno centrare quest'obiettivo per forza. Problema fisico? Gattuso conosce la situazione, certo nel vederlo giocare il Milan non è più brillante come prima. Servirebbe magari vincere con la Juve, considerato che i bianconeri affronteranno forse non con tutti i titolari questa partita in vista della Champions". Poi sul Torino: "Quarto posto è dura ma sta facendo grandi cose. Da inizio stagione dico che è un'ottima squadra, equilibrata, con i giocatori nei posti giusti. Belotti è tornato il giocatore che conoscevamo e ora si vede una squadra che non molla e si nota il vero cuore Toro"

