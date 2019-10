ESCLUSIVA TMW - Mussi: "Milan, impensabile vederlo a metà classifica"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

A margine del Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento Roberto Mussi, ex difensore di Milan e Parma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com: "Il cambio in panchina per il Milan? Dispiace per Giampaolo che è una grande persona e un buon allenatore. I risultati indicano che qualcosa non ha funzionato. Speriamo che con l'arrivo di Pioli il Milan dia qualcosa in più perché è impensabile vederlo a metà classifica. Già è dura non vederlo nelle prime quattro posizioni. Spero che Pioli riesca a capire cosa non ha funzionato finora.

Rafael Leao?

"Nelle difficoltà generali che si sono riscontrate nella prima parte di stagione lui è stata una delle note migliori. Speriamo posa continuare".

Quale obiettivo per questo Milan?

"Le aspettative erano altre, con un Milan che potesse competere in alto. Per adesso è un'incognita".

Rinascita del Milan che passa anche dai gol di Piatek?

"Era arrivato con grande entusiasmo dal Genoa e poi si è inceppato qualcosa. Non so le motivazioni, spero che si sblocchi presto".