ESCLUSIVA TMW - Musumeci: “Palermo, la B opportunità per resettare tutto”

Francesco Musumeci, direttore sportivo ed ex dirigente dell'Arezzo e attuale Consigliere Nazionale ADICOSP, ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com delle ultime vicende legate al Palermo.

Cosa ne pensa della retrocessione del Palermo? “E’ una retrocessione che fa sicuramente male al Palermo, a Palermo, al calcio italiano, ai meravigliosi tifosi rosanero e a tutte quelle persone che come me hanno lavorato per questa gloriosa società e vissuto in questa splendida città. Credo, comunque, che la prospettiva di un anno in serie B non debba deprimere più di tanto l'ambiente, ma possa rappresentare un’opportunità per resettare tutto e ripartire tutti insieme con grande entusiasmo verso traguardi importanti”.

Cos'è mancato? “Negli ultimi anni, a mio avviso, è mancata sicuramente la programmazione per il futuro e quando la programmazione viene meno i risultati non possono che essere questi. Mi spiace anche perché già allora quando il Direttore Sportivo era Ceravolo si è cercato di portare avanti un discorso di scouting capillare per scovare prospetti importanti in ogni parte del mondo da portare al Palermo; sarebbe bastato integrare i frutti del gran lavoro che stava e sta facendo il settore giovanile con Baccin e sicuramente i risultati sarebbero stati diversi. Basta pensare ai vari Chocev, Emerson, il prolungamento di contratto dì Belotti. Tutte scelte che andavano verso questa direzione, ovvero si voleva costruire una squadra che fosse sì giovane ma anche di grande prospettiva. Purtroppo, con grande dispiacere, non è andata come da programma. Adesso c’è anche una nuova Società con l’abbandono dopo tanti anni di Zamparini. Può essere l’occasione per ripartire su basi solide valorizzando il settore giovanile con programmazione e lungimiranza per riportare il Palermo nel posto che merita per tradizione e pubblico: la Serie A. Mi auguro che il nuovo management abbia sia la forza economica che le idee chiare sul da farsi anche perché Palermo ha bisogno di stare in A e anche la serie A non può fare a meno di una piazza importante come Palermo”.