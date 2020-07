esclusiva Mutti: "Atalanta, obiettivo secondo posto. E il PSG può soffrirne i ritmi"

L'Atalanta e un possibile gran finale di stagione. Ne abbiamo parlato con Lino Mutti, grande ex de bergamaschi. "Le sensazioni, in chiave Atalanta, sono positive perchè la squadra di Gasp sicuramente giocherà una gara fuori da ogni logica, quel che accadrà andrà bene. Però al tempo stesso sarà un test molto importante per valutare le ambizioni. Sarà una gara spettacolare, da godere".

Se vince, l'Atalanta può sognare lo scudetto?

"Non credo anche perchè difficilmente la Juve lascerà altri punti per strada. Creo che se dovesse vincere l'obiettivo sarà il secondo posto e sarebbe un traguardo eccezionale. Ripeto, sarà una partita ostica per l'Atalanta anche perchè i bianconeri di solito non sbagliano due partite di fila".

In Champions col PSG come vede la squadra di Gasperini?

"Per me è una formazione alla portata. Naturalmente è un avversario che ha talento e individualità ma credo che possa soffrire i ritmi dell'Atalanta e la veemenza fisica dei bergamaschi".