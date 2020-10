esclusiva Mutti: "Dea, nessuna crisi. Domani grande occasione per ripartire di slancio"

Nessuna crisi, l'Atalanta è pronta a ripartire di slancio. Ne è convinto Bortolo Mutti, grande ex dei bergamaschi. Certo, le due sconfitte consecutive in campionato hanno lasciato il segno. "Ma nel mezzo - dice a TMW - c'è stata una bella vittoria in Champions. E domani con l'Ajax c'è una grande occasione per ripartire e lasciarsi alle spalle soprattutto il ko in casa con la Samp. La determinazione e le motivazioni non mancheranno. Quello di sabato è stato un passo falso che è da addebitarsi alle evoluzioni tattiche e ai troppi esperimenti fatti da Gasperini. Lo ha ammesso anche lo stesso tecnico".

Nessun campanello d'allarme?

"No. Se guardiamo bene, anche negli anni scorsi l'Atalanta è sempre partita in sofferenza. Ma credo che ci sia l'organico per disputare un campionato di spessore. dove potrà arrivare ancora non lo so ma come rosa ci sono tante soluzioni, giocatori che cresceranno e che potranno entrare via via in una intelaiatura solida".

Ilicic come lo ha visto?

"Con la Samp ha avuto più continuità. Ha bisogno di giocare ma non serve aver fretta. L'Atalanta deve fare il suo cammino e deve avere la forza di capire che Ilicic è importante ma può anche fare a meno di lui".