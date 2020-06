ESCLUSIVA TMW - Mutti: "Gattuso difensivista? Non è etichetta giusta. A Napoli sta creando qualcosa"

esclusiva Mutti: "Gattuso difensivista? Non è etichetta giusta. A Napoli sta creando qualcosa"

"Gattuso non è un difensiva". Parola di Bortolo Mutti, ex allenatore del Napoli, che torna sulla vittoria della Coppa Italia da parte degli azzurri. "Mi sembra un'etichetta poco adatta a chi sa gestire le partite, il valore della propria squadra, quella dell'avversario. Sa leggere le partite e sfruttare il potenziale, con l'Inter ha fatto una partita chiusa, gli altri dovevano ribaltare il risultato. Con la Juve ha creato le condizioni mentali, senza senso di inferiorità ma con consapevolezza".

Però non ha mai avuto lo status di grande allenatore.

"Prima bisogna meritarselo. Grazie al suo blasone ha avuto la fortuna di allenare subito ad alti livelli, senza partire dalla gavetta. Passare dalla Primavera del Milan alla prima squadra è stato un salto significativo, lì c'è stata la consacrazione. Poi questo suo passaggio al Napoli sta confermando ciò che ha saputo creare, al di là della vittoria della Coppa Italia. Voglio andare oltre, sta lavorando bene all'interno dello spogliatoio".

L'Atalanta riparte con il Sassuolo.

"Sarà problematica un po' per tutti, ma i neroverdi sono un enigma, imprevedibili".

Può avere dei problemi per il quarto posto?

"Non credo assolutamente, ha grande personalità. Le squadre di Gasperini ci hanno abituato sempre a finire in crescendo. Non vedo la Roma, anche per le problematiche che sta vivendo, per gli alti e i bassi, in grado di insidiare il quarto posto. Poi non bisogna mollare niente".

I nerazzurri devono guardare in avanti?

"È una filosofia vincente, al di là della classifica e della zona Champions".