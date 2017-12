ESCLUSIVA TMW - Napoli, ag. Giaccherini: "Chievo? Ci andremmo domattina"

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'agente Furio Valcareggi, intervistato da TuttoMercatoWeb.com all'ospedale Meyer di Firenze per la Fondazione Bacciotti, ha parlato così del futuro del suo assistito Giaccherini: "Di questi tempi l'anno scorso portai al Napoli due squadre interessate a lui: Juventus e Roma. Gli azzurri lo consideravano incedibile, ma adesso Giaccherini è il 27° cambio e si dovrà dunque trovare una soluzione che accontenti tutti. Anche il Napoli sarà concorde con me. Il problema di Emanuele è che guadagna bene, ma si può risolvere tutto. Giaccherini è un grandissimo giocatore di rendimento e in panchina è un fenomeno, non c'è un allenatore che lo bocci. E' un calciatore di sostanza, che corre e lotta per tutta la partita. Purtroppo gli azzurri lo vedono come esterno alto. Parlerò con Giuntoli, ancora c'è tempo. Il Chievo perderà Inglese con destinazione Napoli e quindi l'accostamento con Giaccherini viene facile. Perché no? Potrebbe rientrare nell'operazione. Ci andremmo anche domattina".