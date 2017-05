ESCLUSIVA TMW - Napoli-Anastasio, prove di rinnovo. Futuro in B, retroscena Atalanta

© foto di Insidefoto/Image Sport

Protagonista con la maglia dell'AlbinoLeffe, un futuro tutto da scrivere. Armando Anastasio pronto al grande salto di categoria, in serie B. Il Napoli - che detiene il cartellino - studia ed osserva, con l'intenzione di blindare il giocatore e lavora al rinnovo. C'è la volontà di tenersi stretto un calciatore che può rappresentare un patrimonio importante per il futuro, forte anche della giovane età (classe 96). In questi giorni a strappare Anastasio al Napoli ci ha provato l'Atalanta, proponendo agli azzurri anche un'opzione di recompra. Niente da fare. Il Napoli si tiene stretto Anastasio, presto dovrebbe essere tempo di rinnovo. E sullo sfondo gli apprezzamenti dalla serie B che verrà: Foggia e Pescara ci pensano. Armando Anastasio studia da grande...